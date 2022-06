1/12 ©IPA/Fotogramma

L’Italia continua a camminare verso la transizione ecologica, come previsto dalle missioni del Pnrr. Centrale in questo percorso è il ricorso al cosiddetto idrogeno verde, essenzialmente idrogeno prodotto attraverso l’elettrolisi dell’acqua in strutture alimentate da fonti rinnovabili come il fotovoltaico, il recupero di scarti industriali e il calore raccolto da impianti solari. I fondi del Pnrr utilizzabili per i progetti legati all'idrogeno sono di 3,6 miliardi di euro



GUARDA IL VIDEO: Cos'è l'Hydrogen Valley italiana