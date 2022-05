9/10 ©Ansa

In concreto gli Stati membri dovrebbero istituire aree di riferimento dedicate per le energie rinnovabili (cosiddette "go-to-areas") con procedure di autorizzazione abbreviate e semplificate in aree con rischi ambientali inferiori. Per la rigenerazione di impianti in queste aree il tempo per le autorizzazioni non dovrebbe superare i sei mesi