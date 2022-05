7/10 ©IPA/Fotogramma

La terza ed ultima strada ha invece a che fare con l’immigrazione e con la possibilità di impiegare persona straniere. Come ricorda Il Sole 24 Ore, “il decreto flussi per il 2022 ha autorizzato ingressi per 69.700 lavoratori stranieri, più del doppio rispetto al tetto fissato per il 2021 (30.850). Agli ingressi per motivi di lavoro stagionale erano riservati 42mila posti”