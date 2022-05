“Ecco dove puoi andare in vacanza”: i consigli di viaggio di Alexa

Grazie a una partnership con Lonely Planet attraverso un quiz interattivo l’assistente vocale è in grado di consigliare la meta ideale in base alle proprie esigenze

Alexa, dove andiamo in vacanza? L’assistente vocale di Amazon si arricchisce di una nuova funzionalità e grazie all’accordo con Lonely Planet è in grado di consigliarci dove trascorrere il nostro prossimo periodo di ferie.

Come funziona

Per farsi consigliare da Alexa e Lonely Planet basterà chiedere: “Alexa, dove potrei andare in vacanza?”. Attraverso i consigli delle guide turistiche più famose è poi possibile lasciarsi guidare, filtrando le opzioni in base alle proprie preferenze (mare, montagna, città) ma anche in base alla durata del soggiorno, al prezzo, all’occasione (ad esempio: viaggio all’insegna dello sport, del relax, della vita notturna). Alexa si trasforma, dunque, in una vera e propria esperta di viaggi pronta a dare il giusto suggerimento.

La nostra prova

Durante la nostra prova abbiamo simulato di voler trascorrere una settimana di vacanza in montagna e poi un weekend al mare. Per la montagna abbiamo chiesto ad Alexa una settimana di relax in una destinazione semplice e non sofisticata: il consiglio di Lonely Planet è stata una settimana di trekking sul Monte Calvo in Puglia, con un giro tra i borghi del Gargano tra arte, gastronomia e tradizioni: una meta sicuramente non convenzionale e a nostro avviso interessante. Per il weekend al mare (un weekend in una location sofisticata prediligendo la vita notturna) Alexa ci ha invece consigliato Cannes e la Costa Azzurra (“la vita notturna è una cosa seria lì, massima attenzione al dress code!”).