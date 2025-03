AirVision M1, il monitor indossabile di Asus

Secondo Asus rivoluzioneranno il modo di fruire dei contenuti multimediali. Non sono dei visori e non si connettono a internet. Non si può nemmeno andare per strada indossandoli. Sono "semplicemente" degli schermi indossabili. Si collegano attraverso a un cavo al pc, a una console o uno smartphone. Fatto questo, attraverso le lenti si vede proiettato lo schermo. Collegato al pc AirVision permette di visualizzare fino a 8 schermi in contemporanea in modalità immersiva.

Il design degli AirVision M1 è stato premiato con il Good Design Award 2024 e il Sustainable Tech Special Award al Computex 2024 Best Choice Award, a testimonianza dell'innovazione e dell'attenzione al dettaglio. Questi occhiali sono progettati per essere comodi da indossare anche per periodi prolungati, e sono dotati di funzionalità che riducono l'affaticamento degli occhi, ottenendo anche la certificazione TÜV Rheinland per il comfort oculare.