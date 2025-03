Mynet lancia per prima al mondo il 50G PON per le microimprese

Mynet, operatore di telecomunicazioni specializzato in connettività in fibra ottica nato a Mantova 30 anni fa, ha lanciato in modalità commerciale la tecnologia 50G PON, una connettività ad altissime prestazioni tra le più avanzate al mondo che sarà dedicata per il momento alle microimprese di Milano City Life e Portello e per quelle della città di Mantova.

Le caratteristiche principali

Mynet non è nuova a questo tipo di primati: era stato il primo operatore europeo a sperimentare, anche con test pubblico in live, la tecnologia 50G PON su rete reale nel 2022 e la prima azienda al mondo a realizzare un test di velocità su internet live. Il 50G PON, ci spiegano, rappresenta un punto di svolta per realtà che gestiscono ingenti volumi di dati, sfruttano il cloud su larga scala e necessitano di backup aziendali in tempo reale. La tecnologia lanciata da Mynet è di tipo “trimodale”: oltre ai 50G simmetrici supporta contemporaneamente anche le attuali tecnologie 2,5G/1G asimmetrici e 10G simmetrici: una funzionalità che permette di migliorare la velocità delle reti pre-esistenti FTTH, non modificando i clienti già attivi con le velocità più basse. “Dopo il successo della sperimentazione abbiamo deciso di spingere oltre i confini della connettività, lanciando per primi al mondo questa tecnologia”, spiega il direttore generale di Mynet Giovanni Zorzoni. “Le microimprese italiane - aggiunge - non possono più essere lasciate indietro rispetto ai grandi player internazionali, e con il 50G PON offriamo una connettività superiore a qualsiasi altra opzione sul mercato”.