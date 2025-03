Multi-styler asciugacapelli Dyson Airwrap i.d. connesso, la recensione

La nuova Airwrap i.d. si arricchisce di accessori innovativi: un cono arricciacapelli più lungo e conico per ottenere ricci definiti anche sui capelli più lunghi, un diffusore ideale per esaltare le onde naturali e un concentratore a lama perfetto per ottenere una lisciatura precisa. La varietà di accessori consente una grande versatilità, permettendo di realizzare diversi look in modo semplice e intuitivo.