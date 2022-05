10/10 ©Ansa

Sia Fipe-Confcommercio che Confindustria Alberghi segnalano come in Italia il mestiere del cameriere sia valutato come un “lavoretto” di ripiego. Come riporta il Sole 24 ore, con il tasso di disoccupazione giovanile al 24,5% in Italia, alle ultime posizioni tra i 27 Paesi della Ue, la mancanza di personale nell’industria del turismo evidenzia i limiti del nostro mercato del lavoro come la carenza del sistema formativo e un insufficiente collegamento con il mondo scolastico