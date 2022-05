5/17 ©Ansa

PUGLIA - Ha 18 Bandiere con tre nuovi ingressi e due uscite. In provincia di Foggia: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta. In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie. In provincia di Bari: Polignano a Mare (in foto) e Monopoli. In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni, Carovigno. In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa. In provincia di Lecce: Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò

Bandiere Blu, ecco le spiagge più belle e pulite della Puglia