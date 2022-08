4/10 ©IPA/Fotogramma

Tutte, nel rispetto dei propri fini statutari, hanno chiesto ai protagonisti politici delle prossime elezioni, programmate per il 25 settembre 2022, di lavorare a fondo per la diretta attuazione del principio fondamentale costituzionale della tutela degli animali, oltre che della biodiversità, dell’ambiente e degli ecosistemi, già in vigore a partire dallo scorso 9 marzo. Il tutto attraverso la realizzazione di un insieme di punti programmatici previsti per la prossima legislatura