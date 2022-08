Elezioni, programma elettorale di Azione e Italia Viva: cosa contiene

5/13 ©IPA/Fotogramma

ENERGIA. Quello delle navi per la trasformazione del gas liquido rappresenta solo il primo step della politica del Terzo polo. Sono previste tre fasi: la prima a breve termine per arrivare all'indipendenza dalla Russia, da raggiungere tramite rigassificatori e tetto al prezzo; la seconda sul medio periodo, nella quale ridurre del 55% le emissioni di CO2 entro il 2030 con fonti rinnovabili; una terza per il lungo periodo, che prevede di includere il nucleare nel mix energetico per arrivare a "emissioni zero" nel 2050

