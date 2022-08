18/20 ©IPA/Fotogramma

Nelle liste Dem spazio anche ad Andrea Crisanti: il microbiologo correrà infatti come capolista Europa per il Senato. "Ho accettato questa candidatura per dare un contributo alla progettazione del nostro futuro in questo momento particolare, cruciale per l'Italia. Spero di poter rappresentare gli italiani all'estero e di difendere i valori che ci uniscono all'Europa”, ha spiegato