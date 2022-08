Elezioni 2022, tutta la programmazione digitale di Sky Tg24

In vista delle elezioni del 25 settembre, Sky tg24 seguirà la campagna elettorale sul proprio sito e su tutti i profili social, a completamento dell’offerta televisiva. Approfondimenti, video, podcast e nuovi strumenti pensati per accompagnare gli elettori alle urne.

Conoscere, capire e decidere: Sky Tg24 seguirà passo dopo passo la campagna elettorale in vista delle elezioni del 25 settembre. Lo farà con una programmazione dedicata sul proprio sito e su tutti i profili social, a completamento dell’offerta televisiva.

Su Voice, la nuova piattaforma digital di Sky Tg24 che dà voce al cambiamento, i protagonisti saranno le nuove generazioni e il loro sguardo sul mondo. Fari accesi sull’universo degli under 35 anche grazie alla collaborazione con Will Media – e al format What’s Next di Silvia Boccardi – per capire come i più giovani vedono la politica e come la politica guarda ai più giovani.

Appuntamento quotidiano da segnare sui vostri smartphone con il nuovo podcast di Sky Tg24 Today, online su tutte le piattaforme podcast. La voce di Roberto Inciocchi ci accompagnerà e racconterà, ogni sera, le notizie della giornata appena trascorsa, guardando anche a quella che sta per arrivare.

Tutti gli aggiornamenti quotidiani saranno disponibili sul sito skytg24.it. E per accompagnare gli elettori al voto del 25 settembre, oltre al Seggiometro e alle mappe interattive, aggiornati in tempo reale per mostrare i risultati del voto, sono stati creati due nuovi strumenti: Trovapartito, per scoprire la proposta politica più vicina alle proprie idee, e Trovacollegio, per sapere dove andare a votare.

Una programmazione speciale, un punto di osservazione unico e multipiattaforma, pensato per tutti. Perché per decidere bisogna prima conoscere.