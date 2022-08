Elezioni 2022, voto italiani all'estero: come funziona

9/10 ©Ansa

Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni. In questi casi, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia