La questione energetica torna ad accendere la campagna elettorale dopo che le quotazioni del gas sono schizzate sopra i 320 euro. Calenda propone di sospendere la campagna elettorale per dedicarsi alle misure contro il caro bollette. Conte: "Finalmente si è svegliato, da M5s allarme già sei mesi fa". Il leader della Lega Matteo Salvini attacca: "Dice così perché sa di aver perso". Poi però aggiunge: "Nell'attesa che l'Ue imponga un tetto al prezzo del gas, serve che il governo Draghi intervenga". Enrico Letta: "Subito un dl per raddoppiare il credito di imposta alle aziende". Alle 16 di oggi scade per i partiti il termine per depositare le liste dei candidati alle prossime elezioni. La Meloni assicura di non voler mettere a rischio i conti italiani: "Sono molto cauta", dice la leader Fdi.