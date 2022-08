Vola il prezzo del gas e l'emergenza energetica è al centro anche del dibattito politico, con Salvini che preme per evitare i razionamenti e con Calenda che chiede alla Meloni e a Letta di votare a favore dei rigassificatori.

Se alle elezioni "vincesse il centrodestra e si affermasse Fdi non ho ragione di credere che Mattarella non indichi" me come premier, afferma la Meloni. Letta accusa intanto la Russia di ingerenze nella campagna elettorale per favorire la destra. Lupi ribatte: il segretario del Pd scredita l'Italia. Di Maio paventa invece una guerra economica in caso di una vittoria della destra.