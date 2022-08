Fiano a Lodi, non permetteremo di cambiare costituzione

"Se in questo Paese dovesse vincere la sinistra e cambiare la costituzione, non lo permetteremo. La storia dell'odio può ripetersi. Io non posso perdere: devo vincere. Non ho paura che ritorni il fascismo in questo Paese: la storia non si ripete mai uguale". L'ha spiegato stasera il deputato del Pd Emanuele Fiano alla Festa dell'unità di Lodi. "E non penso che Meloni farà il saluto romano - ha aggiunto -. Non ci sarà una rivoluzione fascista ma sara' possibile la tendenza a negare la forza della scienza, si ricordi la vicenda covid, o a negare la forza dello Stato utile per salvare vite umane".