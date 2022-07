5/12 ©Ansa

INFRASTRUTTURE, ENERGIA, AMBIENTE - Proprio la guerra in Ucraina pone il principale obiettivo per il leader di Azione: essere indipendenti dal gas russo. In termini concreti questo significa la costruzione di due rigassificatori e lo sblocco dei progetti per la produzione di energia eolica e sostenibile. Proprio l’ambiente è uno dei temi su cui si sofferma Calenda, che ritiene doveroso un piano di adattamento climatico per procedere in modo graduale

