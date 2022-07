8/11 ©Ansa

Per il Pd il limite è fissato a tre mandati. Non è però una regola ferrea: sono molti i parlamentari che lo hanno già superato. Se si rispettasse, dopo le elezioni non tornerebbero in Aula esponenti come l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti (in foto), ormai al quinto incarico, e l’ex segretario di partito Piero Fassino, giunto al sesto come l’ex ministra per i Diritti le Pari Opportunità Barbara Pollastrini