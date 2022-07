Elezioni, i leader politici a “Confronto” negli studi di Sky TG24

Sky TG24 ospiterà il confronto tra i leader di partito in vista delle prossime elezioni politiche. All’indomani della comunicazione sulla data del voto, la testata ha invitato tutti i leader di partito a confrontarsi davanti alle sue telecamere sui temi più rilevanti del presente e del futuro del Paese. Il canale diretto da Giuseppe De Bellis ha già ottenuto l’adesione di quasi tutti i leader e proseguirà con le adesioni nei prossimi giorni. Con questa decisione SkyTG24 si conferma la casa del confronto politico, sostenendo da sempre l’utilità del dibattito diretto tra i leader in tv e la loro importanza come momento fondamentale per una partecipazione maggiormente consapevole alla vita democratica del Paese da parte dell’opinione pubblica. Mettere a confronto visioni diverse, anche opposte, su come affrontare le grandi sfide che, in particolare, gli accadimenti degli ultimi trenta mesi hanno posto a livello globale, è un’opportunità che la testata responsabilmente, come media, offre ai cittadini e a chi si candida a rappresentarli.