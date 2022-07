Crisi governo, come finirebbe se si andasse al voto ora? Tre scenari

2/13 YouTrend e Cattaneo Zanetto & Co

Partiamo dallo scenario A: il Pd si presenta insieme al Movimento 5 Stelle e alla lista unitaria di Sinistra Italiana e Verdi, senza alleanza con i partiti di centro (Azione/+Europa e Italia Viva). In questo caso, il centrodestra vincerebbe 221 seggi su 400 alla Camera e 108 su 200 al Senato, ottenendo quindi la maggioranza assoluta per governare in entrambi i rami per Parlamento (nella foto, come andrebbero le elezioni oggi nei collegi uninominali della Camera con lo scenario A)

