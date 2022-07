I 17 mesi di Draghi al governo: dal coprifuoco all'Ucraina

5/12 ©LaPresse

La prima operazione, il decreto-legge sostegni, è del 19 marzo 2021. Di lì in poi si moltiplicheranno: prima per il Covid, poi per l'Ucraina e infine per il caro energia. Le accise sui carburanti sono scese di 25 centesimi al litro, ma la benzina ha comunque raggiunto i due euro al litro

Crisi di governo, cosa potrebbe succedere adesso: le prossime tappe