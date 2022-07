Il presidente della Repubblica ha sciolto il Parlamento. Italia al voto il 25 settembre , prima riunione delle nuove Camere il prossimo 13 ottobre. "Non era possibile formare una nuova maggioranza - ha detto Mattarella dopo le dimissioni di Draghi - Ma restano molti adempimenti da portare a compimento", in più occorre 'attuare il Pnrr nei tempi concordati'. Il governo, ha sottolineato il capo dello Stato, "ha gli strumenti per operare prima che si formi il nuovo esecutivo non sono possibili pause nel momento che stiamo attraversando".

Terremoto politico nei partiti. Dopo Gelmini, anche Renato Brunetta lascia Forza Italia: "Ha tradito i suoi valori" . Carfagna: "Prendo distanze da Forza Italia e avvio riflessione". Si dimettono anche il senatore Cangini da Fi e la deputata Alemanno dal M5s. Berlusconi: "Lo strappo Gelmini-Brunetta? Riposino in pace. Non volevamo che Draghi andasse via, ma ha detto no al bis. Forse era stanco". Letta alla Bbc: "Italia tradita, una vergogna. Italiani puniranno chi ha ucciso il governo. Difficile ricomporre con i cinque stelle". Conte: "Mi presento alle elezioni come leader del Movimento". Di Maio: "Con me Mts creava governi, non li sfasciava". Renzi: "Chi vuole sostenere l'area Draghi dia un segnale". La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni commenta: "Crisi rocambolesca e inaspettata, ma noi siamo pronti".