Secondo il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, l'ex presidente del Consiglio "sta come un grillo, si candiderà certamente" a Palazzo Madama. Il leader di Fi ha annunciato un progetto "che si basa sulla nostra tradizionale lotta alle tre oppressioni - l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica l'oppressione giudiziaria - e che è molto attento ai più deboli, agli anziani, ai malati e all'ambiente". La prossima settimana ci sarà un vertice del centrodestra

Silvio Berlusconi alle elezioni del prossimo 25 settembre si candiderà per il Senato, Forza Italia si presenterà con un programma composto da 8 punti ed è già in lavorazione una lista di possibili candidati e ministri. Intanto il leader di Fi ha incontrato a Roma l’alleata di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: lo riferiscono fonti dei due partiti, aggiungendo che "i due leader hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d'accordo con il leader della Lega, Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana un vertice del centrodestra, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle camere e in vista delle elezioni politiche" (LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - SKY VOICE: IL DIZIONARIO DELLA CRISI).

Berlusconi candidato al Senato vedi anche Guarda tutti i video sulle elezioni Sulla candidatura al Senato, Berlusconi non si è ancora espresso in prima persona, ma il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani - intercettato dai cronisti a Montecitorio - ha dichiarato: "Sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato".

Il programma in 8 punti approfondimento Elezioni politiche 2022, come funziona la legge elettorale Rosatellum A parlare del programma invece è stato Berlusconi stesso, intervistato al Tg5: "Proprio in questi giorni stavo finendo di preparare il programma di Forza Italia e del centrodestra in vista delle elezioni del 2023. Ora naturalmente il programma diventa di stretta attualità perché dobbiamo depositarlo al Viminale entro il 12 agosto. Poi ha spiegato: "Il nostro è un programma semplice, sono 8 punti fondamentali per far ripartire l'Italia e per alleviare le difficoltà e le sofferenze degli italiani. Meno tasse, meno burocrazia, meno processi, più sicurezza, per i giovani, per gli anziani, per l'ambiente e poi la nostra politica estera". È un programma, ha aggiunto, "che si basa sulla nostra tradizionale lotta alle tre oppressioni, l'oppressione fiscale, l'oppressione burocratica, l'oppressione giudiziaria e che è molto attento ai più deboli, agli anziani, ai malati ed è anche molto attento all'ambiente, che è un tema che diventa sempre più importante". Un punto fondamentale è “l'aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1.000 euro al mese per 13 mensilità, c'è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa”. Infine, ha detto Berlusconi, “c'è l'impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio Nazionale".

La squadra di candidati e ministri leggi anche Berlusconi: "Cdx darà stabilità. In programma FI pensioni a 1000 euro" Alla domanda se Forza Italia abbia già in mente i ministri per la composizione dell'eventuale futuro governo di centrodestra, Berlusconi ha risposto: "Naturalmente sì, ma se dicessi qualche nome metterei in imbarazzo persone che stanno ancora riflettendo". Poi ha aggiunto: "Quello che posso dire è che le nostre liste saranno fatte come sempre di donne e di uomini di alto profilo, che hanno dimostrato con i fatti, nel lavoro, nello studio, nell'impegno sociale, di saper lavorare con competenza e con onestà, realizzando i traguardi che si erano dati e mantenendo gli impegni e le promesse che avevano fatto. Credo siano virtù importanti anche - anzi soprattutto - in politica".