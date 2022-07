Economia

Crisi governo, non solo Pnrr: le misure in salita e a rischio stop

Il premier si è dimesso e il governo rimarrà in carica per gli affari correnti fino alle nuove elezioni del 25 settembre. Possibili ricadute su diversi provvedimenti relativi a temi come la benzina, le bollette, le pensioni e il bonus 200 euro. Anche la strada per la Legge di Bilancio sarà scandita da un timing serratissimo, mentre saranno accantonati temi come ius scholae, cannabis, fine vita e doppio cognome. Il ddl concorrenza andrà in Aula alla Camera lunedì prossimo senza le norme sui taxi

Pnrr, riforme, decreti. Sono diversi i provvedimenti e i progetti che con la crisi politica in atto, che ha portato alle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi e lo scioglimento delle Camere, si trovano ad affrontare un percorso in salita o - in alcuni casi - uno stop

Tuttavia questo potrebbe non riguardare le misure relative all'urgenza del momento, come il varo del decreto di fine luglio-inizio agosto che anche un governo che non è nella pienezza dei propri poteri - come quello attuale, che rimane in carica per gli affari correnti - potrebbe adottare per alleggerire il peso del caro energia sulle famiglie e sulle imprese