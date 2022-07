Il leader di Forza Italia: "Non stiamo pensando a liste uniche del centrodestra". Letta : "Impossibili alleanze con chi ha fatto cadere l'esecutivo". Conte: "Pd farà le sue scelte". Meloni: "Atteggiamento Draghi aveva un senso solo se voleva andarsene". Salvini: "Pronti a vincere" ascolta articolo Condividi

Mario Draghi si è dimesso, Sergio Mattarella ha sciolto il Parlamento e l'Italia ora si prepara al voto fissato per il il 25 settembre. A conclusione della giornata che di fatto ha sancito la fine della legislatura, arrivano le reazioni dei leader di partito, molti dei quali hanno già rivolto l'attenzione alle urne (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE - TUTTI I VIDEO - LO SPECIALE).

Berlusconi:”In campo con programma avveniristico” approfondimento Draghi in Cdm: "Ora avanti con la stessa determinazione" "Io sarò ancora qui in campo perché sento la responsabilità di essere presente con la mia azione per il mio Paese. Io sarò tutti i giorni qui a raccontare il programma che ho già scritto per il 2023 e che conterrà novità. È un programma veramente avveniristico che porterà il cambiamento per l'Italia", dice il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un'intervista al Tg2. E aggiunge: "Non stiamo pensando a liste uniche (del centrodestra, ndr). Ciascun partito continuerà con la propria identità". E sugli addii in Forza Italia - come quelli di Gelmini e Brunetta - dopo la crisi di governo, è chiaro: "Riposino in pace. Stiamo parlando di esponenti senza seguito né futuro politico".

Meloni: “Draghi via per non vedere arrivo tempesta” approfondimento Dimissioni Draghi, Camere sciolte: si vota il 25 settembre Parla anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, che critica Draghi: "L'idea che mi sono fatta è che il suo atteggiamento aveva un senso solo se voleva andarsene: è probabile che lui conosca meglio di noi le condizioni in cui versa l'Italia e che abbia colto la palla al balzo per farsi da parte e non dover assistere da palazzo Chigi all'arrivo di una tempesta. Diversamente non capirei le sue mosse". Salvini: “Centrodestra pronto a vincere” "Non c'è tempo da perdere. I problemi delle famiglie a casa sono bollette, mutui e le riforme non fatte per i no di Pd e 5 stelle", attacca Matteo Salvini al Tg1. "Il centrodestra è pronto a vincere le elezioni politiche il 25 settembre e a confermarsi alle Regionali della primavera 2023”, ha inoltre detto in serata il leader della Lega.

Conte: "Noi siamo una forza progressista" approfondimento Cosa vuol dire "sciogliere le Camere" Guarda al futuro anche Giuseppe Conte: "Il campo largo c'è ancora? Noi siamo una forza progressista, ma non per autodefinizione". "Chi vuole lavorare su queste misure, può ritrovarsi a condividere con noi, o a confrontarsi con noi. Poi spetterà al Pd fare le sue scelte", ha detto il leader del M5s. Poi un passaggio anche su Draghi: "È stato sprezzante con noi, veramente molto aggressivo, incomprensibilmente e ingiustamente". Letta: "Impossibili alleanze con chi ha fatto cadere governo" Mentre il leader del Pd, Enrico Letta, intervistato alla Bbc spiega: "Credo che sia stata una vergogna, l'Italia è stata tradita perché quei partiti che hanno deciso di non votare la fiducia al governo lo hanno fatto soltanto per interessi egoistici". Poi, a In Onda Estate, su La7, attacca: "Io penso che con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile fare alleanze elettorali in questa tornata".