Conte avverte il Pd: "Non accettiamo la politica dei due forni. Quel che vale a Roma vale a Palermo", dice dando il suo ok alle primarie in Sicilia, dove si vota oggi per scegliere il candidato per la Regione tra Caterina Chinnici del Pd, Barbara Floridia del M5s e Claudio Fava dei Centopassi. Letta studia nuove alleanze escludendo chi non ha votato la fiducia a Draghi. Berlusconi torna in campo a 85 anni, Tajani annuncia che 'si candiderà sicuramente al Senato'. Convocato nuovo vertice del centrodestra