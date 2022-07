Salvo il "vitalizio" dei parlamentari, anche con le Camere sciolte

Il cosiddetto "vitalizio" è in realtà una pensione che scatta al 65esimo anno di età. I parlamentari matureranno il diritto alla quota completa dei cinque anni di legislatura, anche se Camera e Senato sono stati sciolti. Il termine per avere i requisiti scatta dopo 4 anni, 6 mesi e 1 giorno (cioè il 24 settembre, un giorno prima delle elezioni) ma il Parlamento resta in carica fino al successivo insediamento quindi ne avrebbero avuto diritto anche se si fosse votato prima