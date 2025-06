Incidente aereo Air India, ragazza perde il volo per ingorgo stradale

L'incredibile storia di una studentessa di 28 anni salvata da un ingorgo del traffico che le ha fatto perdere provvidenzialmente l'appuntamento col volo della morte per 10 minuti di ritardo. Intervistata dalla Bbc la ragazza ha detto: "Per me è un vero miracolo"

Il traffico le ha salvato la vita. Una studentessa di economia aziendale di 28 anni che vive a Bristol ha schivato l'incidente del volo Air India precipitato pochi secondi dopo il decollo in direzione Londra Gatwick. E’ l'incredibile miracolo di Bhoomi Chauhan, salvata da un ingorgo del traffico che le era sembrato una disdetta e che invece le ha fatto perdere provvidenzialmente, per 10 minuti, l'appuntamento con la morte.

“Per me è un vero miracolo”

Bhoomi Chauhan ricorda di essersi sentita arrabbiata e frustrata. Il traffico aveva ritardato il suo viaggio in auto verso l'aeroporto di Ahmedabadì e le aveva fatto perdere, per 10 minuti, il volo Air India per Londra Gatwick. La ragazza, studentessa di economia aziendale che vive a Bristol con il marito, era in vacanza nell'India occidentale. Avrebbe dovuto tornare a casa giovedì, con il volo AI171, che si è schiantato poco dopo il decollo. Ma dopo essere arrivata in aeroporto meno di un'ora prima della partenza, il personale della compagnia aerea le aveva negato l'imbarco.

La testimonianza

"Ci siamo arrabbiati molto con il nostro autista e abbiamo lasciato l'aeroporto frustrati", racconta alla Bbc. "Ero molto delusa.Abbiamo lasciato l'aeroporto e ci siamo fermati in un bar a bere un tè e dopo un po', prima di partire, abbiamo parlato con l'agente di viaggi su come ottenere un rimborso del biglietto. Lì ho ricevuto una chiamata che mi informava che l'aereo era precipitato." Parlando al programma della Bbc, aggiunge: "Per me è un vero miracolo."