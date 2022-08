Mentre il prezzo dell’energia continua a volare, i leader delle formazioni in campagna elettorale spingono il premier a un intervento per contenere il costo delle bollette. Da Calenda a Salvini fino a Letta, tutti chiedono misure straordinarie

Mentre il prezzo del gas continua a salire , e aumenta la paura per una stangata sulla bolletta in autunno, si attendono eventuali mosse dell’esecutivo per contenere la un picco dei costi. Il governo si tiene pronto e attende i dati del gettito fiscale di agosto per capire quante risorse potranno essere messe sul piatto, ma finora - secondo quanto riferito da Agi - sul tavolo di Palazzo Chigi non ci sarebbe ancora un decreto. E i partiti, nel pieno della campagna elettorale, iniziano a fare pressione sul premier dimissionario.

Le richieste di Letta e Salvini al governo

"L'emergenza bollette è la principale priorità ora”, ha detto il segretario del Pd Enrico Letta. “Abbiamo presentato proposte, come hanno fatto gli altri partiti. Le iniziative che prenderà il governo Draghi siano le più determinate e tempestive sia a livello nazionale che a livello europeo. Troveranno il nostro sostegno". Il leader della Lega Matteo Salvini ha invece chiesto un "armistizio" alle altre forze politiche per dare "un mandato pieno al governo in carica per fare esattamente quello che ha fatto Macron" contro il caro bollette, fissando al 4% il tetto degli aumenti delle bollette di luce e gas: "Noi abbiamo quantificato in 30 miliardi di euro" le risorse necessarie "per bloccare gli aumenti delle bollette. Troviamoci e diamo mandato pieno a Draghi di portare in Cdm questa proposta”.

Calenda: “Troviamo un accordo per evitare disastro”

Il primo a rispondere all'appello è il partito di Carlo Calenda che, già nei giorni scorsi, aveva proposto una tregua elettorale per mettere tutti i partiti attorno a un tavolo con il governo: "Salvini ha sostanzialmente accettato la proposta di Calenda di un time out della campagna elettorale e della necessità di riunirsi intorno a un tavolo per offrire al presidente Draghi soluzioni contro il caro energia", hanno spiegato fonti di Azione. "Meno male", ha aggiunto Carlo Calenda: "Almeno uno c’è arrivato. Dopo quattro giorni di insulti, ma c’è arrivato. Chiamatelo armistizio o time out. È la stessa cosa. Vediamoci domani e proviamo a trovare un accordo per evitare il disastro".