Anci, Gaetano Manfredi eletto presidente: “A breve agenda dei Comuni”

Durante il Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale dei Comuni, in corso a Torino, il sindaco di Napoli è stato eletto all’unanimità come presidente. Nel suo discorso chiede che la “premier veda nei sindaci interlocutori leali". "Rafforzare l'autonomia dei Comuni- dice - è una priorità, solo attraverso un nuovo protagonismo si rilancia il Paese"

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è stato eletto all'unanimità presidente di Anci, Associazione nazionale dei Comuni, durante il Consiglio nazionale in corso a Torino. Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è stato eletto, sempre all'unanimità, presidente del Consiglio nazionale di Anci. Nel capoluogo piemontese è presente anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che è atteso al Lingotto Fiere per la cerimonia inaugurale della 41esima Assemblea Anci ribattezzata “Facciamo l'Italia giorno per giorno".