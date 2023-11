La premier, in un videomessaggio inviato al 40esimo incontro dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani in corso a Genova, ha ricordato la centralità dei sindaci per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza con "interventi che valgono complessivamente 40 miliardi di euro"

"Il ruolo dei comuni è stato decisivo e il governo è riconoscente", così la premier Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato in occasione della 40esima assemblea annuale dell'Anci, l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani che si è aperta questa mattina a Genova alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza dei comuni nell'attuazione del Pnrr con interventi che valgono complessivamente 40 miliardi di euro: "Non è stata una sfida facile ma se siamo riusciti a ottenere risultati importanti lo dobbiamo al lavoro che abbiamo portato avanti insieme", ha detto Meloni ricordando come i sindaci siano "il primo motore per superare squilibri e disparità assicurando coesione e unità".