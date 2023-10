Istat, al via il censimento permanente della popolazione 2023

Il censimento, a cosa serve e come partecipare

Il censimento ha l'obiettivo di conoscere le “principali caratteristiche strutturali e socioeconomiche della popolazione che risiede in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi”, spiega l'istituto di statistica. I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024 e la partecipazione al censimento è un obbligo di legge. Le persone selezionate per far parte del campione saranno contattate con una lettera, a firma del presidente dell’Istat, che conterrà le informazioni necessarie per partecipare.