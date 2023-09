Istat, a settembre cala fiducia di imprese e consumatori: i dati

A settembre si è verificata una diminuzione della fiducia sia nelle imprese che tra i consumatori. L'indice di fiducia dei consumatori è sceso da 106,5 a 105,4, mentre l'indice composito della fiducia delle imprese è tornato a 104,9 dai precedenti 106,7, livelli simili a quelli di ottobre 2022. Secondo l'Istituto, l'indebolimento della fiducia delle imprese coinvolge tutti i settori, tranne quello delle costruzioni. Per quanto riguarda le famiglie, il trend negativo continua per il terzo mese consecutivo. Si osserva un netto deterioramento delle opinioni sulla situazione economica generale, un aumento delle preoccupazioni per la disoccupazione e un miglioramento delle valutazioni riguardanti la situazione finanziaria delle famiglie, come riportato dall'Istat.