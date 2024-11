Mattarella a Torino visita i nuovi allestimenti del Museo Egizio

Greco: "Mattarella ha definito magnifico il museo egizio"

"È stato emozionante avere avuto qui il presidente della Repubblica che si è intrattenuto di più di quanto avrebbe dovuto con una visita di 40 minuti, vedere la gioia nei suoi occhi. Per me l'idea era di una restituzione alla nazione di questo patrimonio". Così il direttore del Museo Egizio Christian Greco ha raccontato l'entusiasmo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la visita all'Egizio prima della cerimonia per il Bicentenario. "Il presidente Mattarella - ha raccontato Greco - ha definito il Museo 'magnifico'. Quando ha lasciato la sala, c'era tutta la nostra squadra ad accoglierlo. Per arrivare a questo risultato si è lavorato senza sosta, se non ci fosse stata tutta la squadra tutto questo non ci sarebbe. Il presidente ha ricevuto un applauso e un 'grazie presidente' da parte di tutta la nostra squadra e ha commentato 'è molto bello'. Io gli ho detto 'presidente questo è il museo', perché il museo è tutto ciò che non vediamo, sono le donne e gli uomini che lavorano qui ogni giorno".