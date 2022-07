4/12 ©Ansa

“La Russia non sosterrà alcun partito nelle elezioni in Italia, come invece fanno Usa e Paesi Ue dichiarandosi a favore di una o l'altra forza politica in occasione di consultazioni in altri Stati”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova. “Per noi in Italia è vantaggioso sviluppare la cooperazione. Ma chi, come e quando arriva al potere in Italia, è affare degli italiani"

