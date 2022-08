Gas, torna a superare la soglia dei 300 euro al Mwh ad Amsterdam

Il mercato europeo del metano resta in tensione dopo la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il Nord Stream, dal 31 agosto al 2 settembre. Dopo un avvio in calo rispetto alla chiusura a 321 di ieri, quando è stato toccato il picco record di 324 euro a megawattora, le quotazioni tornano a correre e per i contratti in scadenza a settembre viaggiano a 303,5 euro al MWh

Dopo il record di ieri , quando è salito a 324 euro, altra giornata di tensioni per il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Se in apertura il metano è sceso sotto quota 295 euro al MWh, con i contratti futures sul mese di settembre che segnavano un calo del 9,15% a 292 euro al MWh, nel corso della seduta si è tornati sopra la soglia dei 300 euro. A metà mattinata i contratti futures sul mese di settembre segnano un calo del 5,57% a 303,5 euro al MWh. Il tutto mentre si avvicinano i tre giorni di chiusura programmata del Nord Stream e si continua a discutere su come intervenire per calmierare i prezzi.

Il record

Ieri, giovedì 25 agosto, il prezzo del gas ha sfondato ad Amsterdam, mercato di riferimento per il metano in Europa, un nuovo tetto e ha toccato un nuovo record: ha raggiunto il picco di 324 euro a megawattora, per poi chiudere a 321,4 euro (+10%), un livello altissimo, da allarme rosso. A fine agosto 2021, il gas naturale scambiato ad Amsterdam valeva 27,28 euro. Il mercato europeo del metano resta quindi in tensione dopo la decisione di Gazprom di chiudere per tre giorni il Nord Stream, dal 31 agosto al 2 settembre, per "manutenzione". Più che le forniture, però, a preoccupare è ora la stangata che, attraverso le bollette, rischia di piegare le gambe a molti settori produttivi e dei servizi, provocando chiusure.