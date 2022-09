3/8 ©Ansa

LA NADEF - La Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza lasciato da Draghi e Franco dovrà essere integrato dal suo successore. Uno dei primi compiti del nuovo esecutivo sarà indicare obiettivi programmatici essenziali per la prossima legge di Bilancio. La crescita del Pil per il 2023 sarà quasi sicuramente inferiore alle attese, riducendo le risorse a disposizione per le misure proposte in campagna elettorale (dalla flat tax al reddito di cittadinanza)

