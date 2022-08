5/9 ©Ansa

Meloni ha poi precisato che quello a cui si riferisce parlando di blocco navale sarebbe “una missione europea per bloccare le partenze, in collaborazione con le autorità libiche”. Per fare un esempio, ha aggiunto, si tratterebbe di un qualcosa di simile all’accordo stretto tra Europa e Turchia “sulla rotta dei migranti che arrivavano da Est per fermarla”. Secondo la leader di Fdi, per l’Italia sarebbe un modo per essere presa “più seriamente” nel contesto europeo (in foto, migranti a Lampedusa)

Elezioni, Calenda: "Letta e Meloni come Sandra e Raimondo"