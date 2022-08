1/28

Solo l’8% degli italiani ritiene che la politica si occupi abbastanza dei giovani. Emerge dal sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso oggi dal canale all news. Però tra le proposte dei leader in campagna elettorale, oltre all’apprezzamento per l’istruzione gratuita trasversale (34%), si può notare tra gli under 35 un maggior riguardo per l’aspetto economico (obbligo retribuzione per stage è la proposta più apprezzata: 33%), sicuramente rispetto a come la vedono i più grandi. Oltre alle facilitazioni al voto per i fuori sede (11%)

Sky Voice, Elezioni 2022, cosa offrono i partiti ai giovani? GUARDA IL VIDEO