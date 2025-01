Serie A, Genoa-Parma 1-0. Alle 15 Venezia-Inter, alle 18 Bologna-Roma

I rossoblu hanno vinto in casa contro il Parma: a decidere la partita è stata la rete di Frendrup, propiziata da una deviazione. Tra poco i nerazzurri scendono in campo contro la squadra di Di Francesco. Alle 18 Bologna-Roma, alle 20.45 Napoli-Verona

Prosegue oggi la ventesima giornata del campionato di Serie A . Dopo le partite giocate ieri, che hanno visto i pareggi di Atalanta, Milan e Juventus , nell’incontro delle 12.30 il Genoa ha superato il Parma con il punteggio di 1 a 0. A decidere la sfida è stata la rete di Frendrup al minuto 65. Tra poco a scendere in campo è l’Inter, che sfida in trasferta il Venezia. Alle 18 sarà poi il momento di Bologna-Roma, mentre alle 20.45 il Napoli affronterà il Verona. A chiudere la giornata sarà Monza-Fiorentina, in programma domani alle 20.45. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A ).

La cronaca di Genoa-Parma (HIGHLIGHTS)

È equilibrato il primo tempo a Marassi, in cui non arrivano grandi emozioni: l’occasione migliore è per Pinamonti, il cui colpo di testa colpisce il palo esterno. Per il Parma è Bonny a farsi vedere in avanti, ma il primo tempo termina sullo 0 a 0. Nella ripresa il Genoa riesce a sbloccare la partita al minuto 65, con Frendrup che viene premiato da una deviazione e riesce a superare Suzuki. Il risultato non cambia più, e i padroni di casa vincono la partita per 1 a 0.

Il tabellino di Genoa-Parma 1-0



65' Frendrup



GENOA (4-3-3): Leali, De Winter, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badelj (45' pt Kassa), Thorsby (33' st Masini), Miretti (33' st Ekhator), Zanoli (38' st Sabelli), Pinamonti. All.: Vieira.

PARMA (4-3-3): Suzuki, Del Prato, Balogh (14' st Hainaut), Valenti, Valeri, Keita (38' st Haj Mohamed), Hernani (27' st Camara), Sohm, Almqvist (14' st Cancellieri), Bonny, Mihaila(27' st Man). All.: Pecchia

Ammoniti: Badelj, Valenti, Kassa per gioco falloso, Hernani, Pecchia (all. Parma), Delprato per proteste.