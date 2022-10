Bollette, Antitrust apre istruttoria su 4 società di luce e gas

Economia

Quanto pesa lo smart working sulle bollette di luce e gas

Lavorare da casa implica un maggiore utilizzo degli elettrodomestici e la necessità di avere ambienti ben riscaldati per tutta la giornata in inverno. Altroconsumo, sulla base del costo dell'energia attuale, ha ipotizzato che chi lavora da remoto - rispetto a chi esce per andare in ufficio - spenderà all'anno tra i 298 e i 323 euro per le bollette dell'elettricità e 476 euro in più per il gas

C’è chi guarda allo smart working come a uno strumento utile per combattere il caro bollette e per ridurre i consumi energetici. Il Comune di Milano, per fare un esempio, punta a far lavorare da casa parte dei suoi dipendenti ogni venerdì. Ma i rincari energetici colpiscono tutti e anche chi lavora sempre da remoto vedrà aumentare le bollette di luce e gas. È quanto emerge da un’analisi di Altroconsumo

L’indagine stima che chi lavora da casa dovrà affrontare un aumento annuale sull’elettricità compreso tra i 298 euro e i 323 euro. Il rialzo sarà ancora maggiore sulle bollette del gas, che all’anno dovrebbero aumentare di circa 476 euro