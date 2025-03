Poste Italiane acquista 15% di Tim da Vivendi, ora è primo azionista

Poste Italiane ora primo azionista in Tim



Con questa mossa, Poste Italiane diventa il maggiore azionista di Tim. "In ogni caso - ha spiegato la società nella nota con cui ha annunciato l'operazione -, Poste Italiane non intende acquisire una partecipazione superiore alla soglia rilevante ai fini della disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie". Il valore dell’operazione ammonta a 684 milioni di euro, equivalenti a 0,2975 euro per azione. Somma che sarà finanziata mediante cassa disponibile. L’acquisizione resta subordinata alla notifica all’Antitrust, secondo quanto previsto dalla normativa sul controllo delle concentrazioni.

