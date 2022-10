10/10 ©IPA/Fotogramma

Infine a frenare la corsa del costo del gas è anche la discussione in corso in Europa sul tetto al prezzo: le pur parziali aperture arrivate nel corso degli ultimi incontri tra i leader dell’Unione sembrano aprire la strada a misure comuni di contenimento dei costi, incentivando investitori e fornitori a mantenere prezzi più in linea con la disponibilità degli acquirenti a spendere per acquistare la materia prima. (In foto: Ursula von der Leyen)

Ue propone price cap dinamico temporaneo sul gas