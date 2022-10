Gas, Von der Leyen: "Fatti progressi, martedì nuova proposta"

In un tweet, la presidente della Commissione europea parla di "passi avanti nell'attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell’energia". E annuncia: "Martedì approveremo un nuovo pacchetto di proposte"

L’Unione Europea fa progressi sul dossier energetico e in particolare sul tetto al prezzo del gas russo. Lo ha affermato la stessa presidente della Commissione Ue, Ursula Von Der Leyen , che su Twitter ha scritto: “Passi avanti nell’attuazione della tabella di marcia per affrontare i prezzi elevati dell’energia”. Ma sul dossier restano divergenze .

Nuove misure in vista

"Martedì, al prossimo collegio dei commissari, approveremo un altro pacchetto di proposte". Così Von der Leyen commenta via social la “buona discussione sull'energia con i membri del collegio”, pubblicando anche una foto della riunione. Nel summit, che si è tenuto in videoconferenza, sono stati fatti " progressi per affrontare il caro bollette ” ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea.