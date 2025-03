Inps, doppio accredito in arrivo a fine marzo. Ecco a chi spetta

Introduzione

In arrivo entro fine marzo un doppio accredito da parte dell’Inps per l’Assegno di Inclusione e il Supporto formazione e lavoro, due misure che riguardano l’una i nuclei familiari in determinate condizioni e l’altra i percettori occupabili iscritti a percorsi di ricollocamento lavorativo. Ecco cosa sapere