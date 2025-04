Fisco, le scadenze di aprile 2025. Il calendario completo

Introduzione

Anche in questo mese sono presenti diversi appuntamenti fiscali da segnare in agenda, come il pagamento dell’Iva, le ritenute condomini e la Tobin Tax. Cadono il 30 aprile il termine ultimo sia per il pagamento della seconda rata del ravvedimento tombale 2018-2022 che la riammissione alla Definizione agevolata per i soggetti decaduti dalla Rottamazione Quater il 31 dicembre 2024. Ecco tutte le scadenze.