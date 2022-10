Energia e Ucraina, vertice dei capi di Stato e di governo Ue a Praga

Due giorni di incontri nel castello della capitale ceca. Oggi è in programma la prima riunione della Comunità politica europea: un forum di dialogo tra l'Unione e gli altri Paesi europei, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia. Domani il Consiglio Europeo informale, a 27: non sono previste decisioni né conclusioni, ma si discuterà di crisi energetica, caro bollette e sostegno a Kiev “sostenibile” sia militarmente che finanziariamente ascolta articolo Condividi

A Praga, oggi e domani (giovedì 6 e venerdì 7 ottobre), si riuniscono i capi di Stato e di governo dell'Ue e dell’Europa per una due giorni di incontri organizzata dalla presidenza di turno ceca. Oggi al castello è in programma la prima riunione della Comunità politica europea: si inizia con una sessione plenaria di apertura dalle 13 alle 14, poi tavole rotonde fino alle 16, incontri bilaterali fino alle 19, infine la sessione plenaria di chiusura durante la cena. Non è prevista una dichiarazione finale scritta, ma una conferenza stampa. Domani, invece, c’è il Consiglio europeo informale. Crisi energetica, misure contro il caro bollette, guerra russa in Ucraina sono i temi sul tavolo (GUERRA IN UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE - LO SPECIALE).

Il vertice dei Paesi della Comunità Politica Europea

Il vertice dei Paesi della Comunità Politica Europea è alla sua prima edizione. È pensato come forum di dialogo tra l'Ue e gli altri Paesi europei, fatta eccezione per la Russia e la Bielorussia, escluse per l'aggressione di Mosca a Kiev, con la complicità di Minsk. Partecipano 44 capi di Stato e di governo, 27 dell'Ue e 17 di altri Paesi, dal Regno Unito alla Georgia e all'Ucraina, fino all'Armenia e all'Azerbaigian. Partecipa anche il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che guida un Paese che è formalmente candidato all'adesione all'Ue e che ha una parte di territorio sul continente europeo. Sono previste tavole rotonde su due temi: energia e clima da una parte e sicurezza dall'altra. Non sono previste conclusioni scritte, ma dovrebbe tenersi una conferenza stampa dopo la cena e verrà annunciato il luogo della prossima riunione della Cpe.

Il Consiglio europeo informale

Il giorno dopo, venerdì 7 ottobre, i capi di Stato e di governo dell'Ue torneranno nel castello di Praga per il Consiglio Europeo informale, a 27. Sul tavolo dei leader, anche in questo caso, ci saranno due temi: energia e sostegno all'Ucraina. Il presidente Zelensky dovrebbe intervenire in remoto, come il giorno prima. I leader discuteranno di come continuare a sostenere Kiev, sia militarmente che finanziariamente, "in modo sostenibile nei prossimi mesi", anche in vista del 25 ottobre, quando è prevista una conferenza sulla ricostruzione postbellica dell'Ucraina. L'altro tema sul tavolo è quello dell'energia, a cui sarà legata una riflessione sullo stato dell'economia. Non sono previste decisioni, trattandosi di un vertice informale, né conclusioni. È probabile che il cancelliere tedesco Olaf Scholz dia qualche spiegazione in più sul piano da 200 miliardi di euro annunciato giovedì scorso dal suo governo per sostenere le famiglie e le imprese, alle prese con bollette alle stelle.

La lettere di von der Leyen

Intanto, a poche ore dal vertice la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha messo sul tavolo dei leader Ue un nuovo pacchetto di proposte per rispondere insieme alla grave crisi dei prezzi dell'energia. Grande assente, ancora una volta, un disegno per il tetto al prezzo generalizzato su tutte le importazioni di gas, richiesto da Italia, Francia, e altri tredici capitali. Ha proposto, invece, un tetto al prezzo del gas usato per produrre elettricità, in modo da calmierare i costi delle bollette. Tra le altre misure, price cap sul gas negoziato con i fornitori, price cap intra-Ue, nuovo indice alternativo al Tff, fondi extra, riforma del mercato elettrico, acquisti comuni.