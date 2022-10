Gas, torna flusso russo verso Italia. Von der Leyen: "Verso price cap"

Gazprom ha annunciato che le forniture energetiche verso Roma, bloccate da giorni in Austria, sono ripartite. La notizia è stata confermata da Eni. La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha intanto assicurato ancora una volta che l'Unione è "pronta" a mettere in campo un price cap sul gas per abbassare anche i prezzi dell'elettricità. L'Europa non riesce però a trovare una quadra sulla nascita di un fondo emergenziale per far fronte all'emergenza energetica

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di economia

Il gas russo torna in Italia. Gazprom ha dichiarato di aver trovato una soluzione per far ripartire le forniture energetiche verso il nostro Paese, da giorni bloccate per problemi tecnico-burocratici in Austria, da dove passa il gasdotto TAG (Trans Austria Gas Pipeline) prima di arrivare a Tarvisio. Eni ha confermato la ripresa dei flussi. Intanto, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo, la presidente della commissione Ursula Von der Leyen ha assicurato che l’Ue è pronta “a discutere un tetto al prezzo del gas” come misura temporanea per frenare anche gli aumenti sull’elettricità, collegati appunto a quelli del gas. In vista dell’inverno, ha aggiunto, sarà necessario diminuire anche i consumi di gas: sono già scesi “di circa il 10%”, ma bisogna “fare di più”. Anche perché, continua Von der Leyen, “le forniture di gas russo sono diminuite fino ad arrivare al 7,5% del gas di gasdotti". Ma la partita sul gas va oltre i confini nazionali e i problemi da risolvere sono molti, con l’Unione europea che continua a non trovare una quadra tra le posizioni dei suoi Stati membri su un piano comune. Alle tensioni sul price cap al gas e sullo scudo da 200 miliardi di euro annunciato dalla Germania per aiutare i cittadini e le imprese alle prese con i rincari, si è aggiunto un nuovo punto di attrito: la messa in campo di un nuovo fondo ad hoc per far fronte al boom dei prezzi dell'energia.