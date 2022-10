2/10 ©Ansa

GLI STOCCAGGI E LE PREOCCUPAZIONI - Roma, ha assicurato più volte il governo, per il momento non è messa male in quanto a stoccaggi di gas, che hanno superato ormai il 90%. Tuttavia, l’ad di Eni Claudio Descalzi ha detto che per il prossimo inverno “è difficile essere fiduciosi”. Se è vero che a livello nazionale “abbiamo fatto tutto il possibile per essere in una posizione positiva”, la crisi energetica è un problema internazionale e le variabili non dipendono unicamente dall’Italia

